Hat den zweiten Slalom in Flachau vorzeitig nach einem Einfädler beendet: Linus Straßer.

Barbara Gindl/APA/dpa

Flachau. Nach drei Top-5-Ergebnissen in Serie kassiert Skirennfahrer Linus Straßer beim Slalom-Weltcup in Flachau wieder einen Dämpfer. Sein Frust hält sich in Grenzen. In Schladming will er wieder angreifen.

Statt des nächsten Top-Ergebnisses gab es einen Dämpfer. Skirennfahrer Linus Straßer ist am Sonntag beim zweiten Slalom im österreichischen Flachau ausgeschieden. Weil er im ersten Durchgang einfädelte, war das Rennen für den 28-Jährigen vo