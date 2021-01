Das bringt der Wintersport am Sonntag

Markus Eisenbichler ist am heutigen Sonntag beim Weltcup im polnischen Zakopane im Einzel gefordert.

Grzegorz Momot/PAP/dpa

Oberhof. An einem vollgepackten Wintersport-Sonntag haben deutsche Athleten nahezu in allen Sportarten Chancen auf Podestplätze. Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Heim-Weltcups der Biathleten und Rodler jeweils in Oberhof.

Nach dem Staffelerfolg der Damen sind zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof alle Augen auf die Massenstart-Rennen gerichtet. Chancenreich gehen auch Linus Straßer in der Slalom-Konkurrenz der alpinen Skisportler und Joel Dufter bei