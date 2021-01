Schock für Kerber: Hotel-Isolation in Melbourne

Angelique Kerber muss in Melbourne in Quarantäne.

Scott Barbour/AAP/dpa

Melbourne. So hatten sich Angelique Kerber und 46 weitere Tennisprofis ihre Ankunft in Melbourne nicht vorgestellt. Wegen positiver Corona-Tests bei Mitreisenden auf ihren Flügen zu den Australian Open müssen sie sich im Hotel isolieren - und dürfen nicht auf dem Platz trainieren.

Eine zweiwöchige totale Quarantäne zwingt Angelique Kerber in der entscheidenden Vorbereitungsphase auf die Australian Open komplett ins Hotel.Die beste deutsche Tennisspielerin gehört zu insgesamt 47 Profis, die sich nach der Ankunft in Me