Angelique Kerber muss in Melbourne in Quarantäne.

Scott Barbour/AAP/dpa

Melbourne. Drei Wochen vor dem geplanten Beginn der Australian Open herrscht unter den Spielerinnen und Spielern weiter große Unruhe. Zahlreiche Tennisprofis befinden sich in Quarantäne. Auch Angelique Kerber gehört dazu - und das ausgerechnet an einem besonderen Tag.

So einen Geburtstag hat Angelique Kerber auch noch nicht erlebt. Eingesperrt in ihrem Hotelzimmer in Melbourne musste Deutschlands beste Tennisspielerin ihren 33. Ehrentag ganz allein verbringen, weil sie wegen eines Corona-Falls auf ihrem