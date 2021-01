Horns Schießdebakel kostet Biathlon-Staffel Sieg in Oberhof

Philipp Horn erlebte ein Debakel am Schießstand.

Martin Schutt/dpa

Oberhof. Ein Sieg war ganz nah, doch dann fallen die deutschen Biathleten noch weit zurück. Philipp Horn versagen am Schießstand die Nerven. Am Ende reicht es in Oberhof nicht mal zu einem Podestplatz.

Philipp Horn war nach seinem Schießdebakel in Oberhof völlig ratlos. „Während des Schießens habe ich absolut keine Ahnung gehabt, was ich falsch mache. Ich habe versucht, in die Mitte zu schießen, das hat nicht geklappt“, sagte der Thüringe