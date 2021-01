Die deutschen Handballer vor dem WM-Auftakt beim Training in Kairo.

Sascha Klahn/dpa

Gizeh. Am Freitagabend starten die deutschen Handballer in die umstrittene WM in Ägypten. Alles andere als ein klarer Sieg gegen Uruguay wäre eine Überraschung. Der Blick der DHB-Auswahl geht längst über dieses Spiel hinaus.

Für mindestens 60 Minuten sollen die komplizierten Umstände der WM in Ägypten für die deutschen Handballer keine Rolle spielen.Mit dem eingeplanten Auftaktsieg gegen Uruguay will die DHB-Auswahl am Freitag (18.00 Uhr/ARD) die Grundlage für