Wurde Sechste im Sprint: Franziska Preuß.

Martin Schutt/dpa

Oberhof. Zu viele Schießfehler kosten Denise Herrmann erneut ein gutes Ergebnis. Beste Deutsche im Biathlon-Sprint in Oberhof wird Franziska Preuß. Gegen Dauersiegerin Tiril Eckhoff hat auch sie keine Chance.

In der Loipe fand Denise Herrmann zurück zu alter Form, doch ihre Schießschwäche verhinderte beim Biathlon-Weltcup in Oberhof erneut ein Top-Resultat.„Man darf im Wettkampf nicht zaubern wollen. Das will ich gerade - und das geht oft schief