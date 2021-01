Nimmt Deutschlands Handballer zum WM-Auftakt in die Pflicht: Bundestrainer Alfred Gislason.

Marius Becker/dpa

Kairo/Gizeh. Kurz vor dem Start in die WM haben die deutschen Handballer noch Klärungsbedarf, was das Blasenkonzept angeht. An den Büfetts im Mannschaftshotel bilden sich zum Teil Schlangen, aber aus deutscher Sicht wird vieles besser. Dennoch bleiben Fragen.

Auf einem langen Hotelgang mitten in Kairo stehen die Handballer verschiedener Nationen teils eng beieinander am Büfett. Dicht gedrängt warten Nationalspieler Ägyptens oder Schwedens auf die Zubereitung ihres Essens, es gibt frische Früchte