„Ich glaube, dass man jedes Jahr die Chance hat oder es anstrebt, den Stanley Cup zu gewinnen. Wir haben dieses Jahr eine gute Chance. Aber wir müssen es halt erst mal aufs Eis bringen und uns als Team finden, und das am besten so schnell wie möglich“, sagt Leon Draisaitl.

Marius Becker/dpa

Edmonton. Nach fünf Monaten Pause geht die NHL wieder los. Für Leon Draisaitl ist es die erste Spielzeit, in die er mit den Auszeichnungen als wertvollster Spieler und Topscorer in seiner Biografie startet. Der Kölner will aber viel lieber mit der Mannschaft jubeln.

In der deutschen Nacht zum Donnerstag (4.00 Uhr MEZ) geht Leon Draisaitl wieder auf Torejagd in der NHL. Der Topscorer der vergangenen Saison trifft mit seinen Edmonton Oilers auf die Vancouver Canucks. Über die Vorteile der rein kanadische