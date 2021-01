Hat eine Vorliebe für auffällige Oberteile: Bob Hanning.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dortmund. Bob Hanning wird in Ägypten seine letzte WM als DHB-Vize erleben. In über sieben Jahren haben sich viele Menschen am mächtigsten Funktionär des deutschen Handballs gerieben, einige haben mit ihm gebrochen. Seine Leistung bestreitet jedoch niemand.

Bob Hanning wird sich auch diesmal nicht anpassen. Zu seiner letzten WM als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) fliegt der 52-Jährige mit einem Koffer voller schriller Klamotten. Vielleicht trägt er in Ägypten wieder das pinke