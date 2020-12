Melbourne. Die Australian Open waren das einzige Grand-Slam-Turnier, das in diesem Jahr vor Corona noch normal über die Bühne ging. 2021 wird das nicht so sein. Statt Mitte Januar soll es in Melbourne erst Anfang Februar losgehen. Mit Folgen für den ganzen Turnierkalender.

Am Wochenende postete Angelique Kerber ein Foto in den sozialen Medien, das Deutschlands beste Tennisspielerin auf dem Trainingsplatz zeigte. Nach ein paar Wochen Pause hat die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin inzwischen die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Doch wo diese beginnt und wie das Tennis-Jahr 2021 genau aussieht, das ist auch Anfang Dezember noch unklar. Fest steht seit Mittwoch nur: Anders als in den Jahren zuvor geht es Anfang Januar nicht in Australien wieder los. Denn nachdem bereits zuletzt die ersten Turniere Down Under abgesagt worden waren, sollen nun auch die Australian Open als erstes großes Highlight erst im Februar beginnen.

Für den 8. Februar 2021 ist der Start des ersten Grand-Slam-Turniers nun geplant und damit drei Wochen später als ursprünglich vorgesehen. Das geht aus einem Brief von Turnierdirektor Craig Tiley an die Spielerinnen und Spieler hervor, aus dem die australischen Zeitungen „The Age“ und „Sydney Morning Herald“ berichteten. „Es hat eine Weile gedauert. Aber die großartige Nachricht ist, dass es so aussieht, dass wir in der Lage sind, die Australian Open vom 8. Februar an stattfinden zu lassen“, heißt es in dem Brief von Tiley.

Demnach sollen die Profis mit ihrem stark reduzierten Betreuerteam zwischen dem 15. und 17. Januar 2021 nach Australien reisen und sich dann für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Allerdings soll es ihnen während dieser Zeit erlaubt sein, zu trainieren. Die Zeit, in der sie die Hotel-Quarantäne zum Training oder zur Behandlung auf der Anlage verlassen dürfen, soll aber auf fünf Stunden am Tag begrenzt sein, die Trainingsgruppen sollen auf zwei Profis plus Begleitung beschränkt bleiben. Zudem sollen alle Beteiligten allein während der Quarantänezeit fünf Mal auf das Coronavirus getestet werden.

Nach dem Ende der Quarantäne bliebe dann noch eine Woche für ein oder zwei Vorbereitungsturniere, ehe die Australian Open am 8. Februar beginnen. „Ein Start am 1. Februar hätte im Vorfeld keine Matches ermöglicht und wäre zudem unfair denen gegenüber gewesen, die während der Quarantäne positiv getestet wurden“, schrieb Tiley.

Eigentlich hatte das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison am 18. Januar 2021 beginnen sollen. Die Regierung im Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt, hatte allerdings eine Verschiebung und sehr strenge Hygienebedingungen gefordert, da sie Angst davor hat, dass der Tennis-Tross das Virus aus dem Ausland nach Australien bringt, das bislang sehr gut durch die Pandemie gekommen ist.

Anzeige Anzeige

Für die Tennisprofis bleibt nun die Frage, ob die Saison damit erst Anfang Februar beginnt oder ob es in den ersten beiden Januarwochen außerhalb Australiens Turniere geben wird. Spekuliert wird über Veranstaltungen in Doha und Dubai. Auswirkungen hat die Verschiebung der Australian Open auch auf die Turniere, die eigentlich im Februar geplant waren. Die Herren-Organisation ATP und die Damen-Organisation WTA haben also noch einiges zu puzzeln, ehe der Turnierplan für 2021 steht.