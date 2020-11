Feierte bei den ATP ihren ersten Sieg: Kevin Krawietz (r) und Andreas Mies.

Frank Augstein/AP/dpa

London. Da war mehr drin! Kevin Krawietz und Andreas Mies haben die Krönung einer erneut sehr erfolgreichen Saison verpasst. Bei den ATP Finals in London scheidet das deutsche Duo unglücklich in der Vorrunde aus. Nun geht es in den Urlaub, was danach kommt, weiß noch niemand.