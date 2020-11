Formel-1-Rückkehr: Vettels gute Erinnerungen an Istanbul

Gewann 2011 im Red-Bull-Cockpit in Istanbul: Sebastian Vettel.

Tolga Bozoglu/EPA/dpa

Istanbul. Lewis Hamilton steht unmittelbar vor seinem siebten Titelgewinn in der Formel 1. Schon in Istanbul kann es soweit sein. Sebastian Vettel bleiben nur die positiven Gedanken an die Vergangenheit.