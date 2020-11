Zverev beim Tennis-Turnier in Paris im Finale

Alexander Zverev hat sich gegen Rafael Nadal im Halbfinale mit 6:4 und 7:5 durchgesetzt.

Thibault Camus/AP/dpa

Paris. Alexander Zverev spielt zum Ende der Saison sein bestes Tennis. In Paris gewann Deutschlands Nummer eins nun sogar gegen Rafael Nadal. Am Sonntag hat er die Chance auf den dritten Titel in Serie.