Köln. Mit einer souveränen Leistung ist der Topgesetzte Alexander Zverev in das Viertelfinale des ATP-Tennisturniers in Köln eingezogen.

Im ersten Auftritt nach seinem Achtelfinal-Aus bei den French Open bezwang der 23 Jahre alte Hamburger am Donnerstag den spanischen Routinier Fernando Verdasco 6:4, 6:1. Am Freitag spielt der US-Open-Finalist gegen den Qualifikanten Lloyd Harris aus Südafrika um den Einzug ins Halbfinale der ersten von zwei neuen Hallen-Veranstaltungen in Köln.

Dem 36-jährigen Verdasco ließ Zverev in der fast menschenleeren Arena bei seinen Aufschlagspielen keine Chance und gab im ersten Satz nur zwei Punkte bei eigenem Service ab. Ein Break zum 3:2 reichte dem Weltranglisten-Siebten zum Satzgewinn. Auch danach änderte sich nichts daran, dass der Turnierfavorit das Spiel klar kontrollierte. Drei Breaks führten zum ungefährdeten Weiterkommen.

Auf Publikum musste der Hamburger bei seinem ersten Auftritt in Deutschland seit 14 Monaten fast komplett verzichten. Applaus schallte stattdessen aus Lautsprechern.

Zum Auftakt des mit 325.610 Euro dotierten Hartplatz-Turniers hatte Zverev ein Freilos gehabt, der Spanier Verdasco hatte sich gegen den früheren Weltranglistenersten Andy Murray aus Schottland durchgesetzt. Alle weiteren deutschen Teilnehmer sind bereits ausgeschieden.