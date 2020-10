Quarterback Patrick Mahomes (l) von den Kansas City Chiefs übergibt den Football an Clyde Edwards-Helaire.

Tammy Ljungblad/TNS via ZUMA Wire/dpa

Kansas City. Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist in der nordamerikanischen Football-Liga NFL als erstes Team in der Geschichte zum vierten Mal in Serie mit vier Siegen in eine Saison gestartet.