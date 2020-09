Fährt vermutlich seine letzte Tour de France: André Greipel.

Marco Bertorello/AFP/dpa

La Roche-sur-Foron. Über viele Jahre war André Greipel bei den Sprints der Tour de France eine feste Größe. Elf Etappensiege holte er, zwei davon in Paris. Die Hauptstadt will der 38-Jährige noch einmal erreichen. Die steigenden Corona-Zahlen in Frankreich bereiten aber Sorgen.