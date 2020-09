Braucht nur noch einen Sieg zum ersten Grand-Slam-Titel: Alexander Zverev.

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Zum ersten Mal hat es der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev in das Finale bei einem Grand-Slam-Turnier geschafft. Bei den US Open fordert er im Endspiel seinen guten Freund Dominic Thiem heraus.