Serena Williams (l) gratuliert Wiktoryja Asaranka zum Einzug ins US-Open-Endspiel.

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Die wohl ungewöhnlichsten US Open erleben ein unerwartetes, aber würdiges Damen-Finale. In Naomi Osaka und Victoria Asarenka stehen sich zwei Persönlichkeiten gegenüber, die auch außerhalb des Platzes zu imponieren wissen. Eine andere erlebt wieder eine Enttäuschung.