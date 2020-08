Sebastian Vettel fährt im roten Ferrari an der Tribüne des Circuit de Barcelona-Catalunya vorbei.

Matthias Oesterle/ZUMA Wire/dpa

Montmeló. Halten die Reifen diesmal am Mercedes? Und was passiert auf den ersten Metern? Auch wenn Formel-1-Rennen in Spanien kein kompletter Spannungsgarant sind - es wird heiß auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.