Lewis Hamilton sicherte sich im sechsten Rennen dieses Jahres bereits zum vierten Mal die Pole Position.

Albert Gea/Pool Reuters/dpa

Montmeló. Wieder nichts. Vettel schafft es nicht in den entscheidenden Durchgang. Zwei Tausendstekunden fehlen nur. Der Teamkollege ist wieder schneller, wenn auch nicht so deutlich. Vorn bestimmt Hamilton das Tempo. Verstappen bringt sich aber vielversprechend in Position.