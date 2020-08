Reibungslos in die Punkte: Vettels veränderte Zielsetzung

Erwartet von seinem neuen Ferrari-Chassis keine Wunder: Sebastian Vettel.

Emilio Morenatti/AP/dpa

Montmeló. Siege sind in weiter Ferne. Frust will es Sebastian Vettel aber nicht nennen. Was kann das neue Chassis bewirken für seinen Ferrari? „Keine Wunder.“