Nürburg. Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück. Die Rennserie gab am Freitag die Ansetzung eines Grand Prix auf der Traditionsstrecke in der Eifel für den 11. Oktober bekannt.

