Die Spieler San Francisco Giants knien während einer Schweigeminute vor dem MLB-Eröffnungsspiel.

Mark J. Terrill/AP/dpa

Los Angeles. Der US-Sport positioniert sich weiter gegen Rassismus. Wie in der Profi-Fußballliga MLS gingen auch die Baseballer zum Start in die Saison auf ein Knie. An den Schauplätzen in Washington und Los Angeles gibt es aber auch Unterschiede.