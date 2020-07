Will beim zweiten Rennen in Österreich seinen ersten Saisonsieg holen: Lewis Hamilton.

Uncredited/POOL FIA/AP/dpa

Spielberg. Der zweite Akt in der Steiermark: Die Formel 1 setzt ihre Notsaison in Österreich fort. Lewis Hamilton startet als Favorit. Ferrari hat in der Qualifikation enttäuscht.