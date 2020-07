Lewis Hamilton sichert sich für das zweite Rennen in Österreich die Pole Position.

Darko Bandic/AP Pool/dpa

Spielberg. Lange herrscht Stillstand in Spielberg. Regenfälle wirbeln die Formel-1-Pläne in Österreich durcheinander. Dann wird die Qualifikation zum zweiten Grand Prix des Jahres doch freigegeben. Der Weltmeister gibt dann den Ton an.