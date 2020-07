Will „derzeit nicht an organisierten Events teilnehmen“: Alexander Zverev.

Berlin. Alexander Zverev hat seine Teilnahme an dem Show-Turnier in Berlin in der kommenden Woche abgesagt. Er habe sich entschieden, „derzeit nicht an organisierten Events teilzunehmen“, erklärte der Tennisprofi - und sorgte bei den Veranstaltern für Unverständnis und Verärgerung.