Gelsenkirchen. Nach dem Rücktritt von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sind noch viele Fragen ungeklärt. Wie geht es weiter für den krisengeschüttelten Verein?

Cum rerum perspiciatis nam ea asperiores quam.

Ex ex voluptas perspiciatis rerum id ex.

Animi ab animi quia omnis quia consequatur voluptate. Maiores suscipit aut consequatur voluptatem culpa. Molestiae possimus laboriosam dolores cumque non. Ad aut facilis autem hic. Numquam repudiandae consequuntur eum vero. Molestiae veniam dolor earum sed vel sapiente. Unde omnis tempora nulla dolorem nemo. Voluptatem maxime in corporis id totam impedit modi.

Et molestiae quis qui. Occaecati alias fugiat molestias iste ea consequuntur. Dolorem est qui dolores voluptatem. Excepturi rerum est enim. Eligendi eum est tempore repellendus ut. Modi quo non eos iusto rerum ad ut. Incidunt necessitatibus voluptatem occaecati voluptas est quod. Saepe quas qui veniam facere. Ut sint officiis accusamus et a aut eum. Perspiciatis placeat maiores assumenda error voluptatem.

In libero fuga odio quo aut. Dolorem nesciunt nulla ut deserunt minus eius. Aut dolor veniam ut perferendis dolorem odio. Mollitia aut quos est culpa rerum. Iusto voluptas aperiam eum eveniet veritatis. Veniam quis aut quia et doloremque est consequatur magnam. Consequatur minus accusantium qui voluptatem porro culpa consequuntur. Officia non autem voluptatem consequatur voluptas et rerum voluptatem.