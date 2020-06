Investor Khaled Ezzedine (r) und Tennis-Legende Boris Becker beim Spatenstich für die geplante Internationale Tennis-Akademie teil. Foto: Arne Dedert/dpa

Hochheim am Main. Boris Becker gibt das Startsignal für die Bauarbeiten der Internationalen Tennis-Akademie in Hochheim. Bei seiner Stippvisite in Hessen plaudert er auch über die angespannte Situation des Sports und seine Hoffnungen für die nähere Zukunft.