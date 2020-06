Bennet Hundt (l) hatte mit Göttingen gegen Per Günther mit Ulm das Nachsehen. Foto: Ulf Duda/fotoduda.de/BBL/Pool/dpa

München. So wird das nichts mit dem Titel-Hattrick für den FC Bayern. Die Münchner Basketballer verloren am Sonntag überraschend gegen Oldenburg. Jetzt droht ihnen ein Hammer-Duell im Viertelfinale. Zwei andere Teams zeigten indes am Wochenende keine Schwächen.