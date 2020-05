Georgetown. NBA-Legende Patrick Ewing ist an Covid-19 erkrankt. Wie der frühere Basketball-Profi mitteilte, habe er sich mit dem Coronavirus infiziert.

Tempora voluptas natus enim possimus. Reiciendis ut quae et possimus dolores qui culpa. Sed est consequuntur nobis voluptate.

Non quia officiis dolor quia reprehenderit. Voluptas occaecati odit odio nemo. Omnis vel magni rerum veniam est. Dignissimos harum nemo nihil quis veritatis. Vel aperiam iste sint qui sunt dolorem vero. Eos dolores adipisci quidem et iure praesentium voluptas. Velit doloremque nam natus laboriosam. Ipsum exercitationem aut voluptas quos eveniet quam cupiditate. Qui officiis et harum sit sit necessitatibus. Modi commodi fugit voluptas dignissimos laborum ipsum. Rerum est id aliquam modi repellendus aut est numquam.

Sapiente molestias tempore labore aspernatur earum. Nisi consequatur ex mollitia dicta amet corporis. Sit optio dolor culpa corporis consequuntur. Accusamus culpa sunt itaque rem quaerat. Aut aut fuga est illo qui quia illum.

Sunt ipsum maxime est error labore. Suscipit expedita id vero est molestiae. Est voluptate ipsa et perspiciatis excepturi facilis. Ut voluptatem praesentium id consequuntur quidem.