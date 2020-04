Kommt mit einem Sonderflug aus Neuseeland zurück nach Deutschland: Die Kite-Surferin Leonie Meyer. Foto: Imago images/Eibner

Osnabrück/Auckland. So ganz genau kann Leonie Meyer ihre Gefühle noch nicht einordnen. Abschiedsschmerz, Vorfreude auf die Lieben zu Hause oder Erleichterung, es doch noch zurück nach Deutschland zu schaffen? „Es ist ein bisschen von allem“, sagt die 27-Jährige. An diesem Dienstag fliegt sie mit einem Sonderflug der Lufthansa von Neuseeland zurück in die Heimat. Organisiert hat die Maschine die Bundesregierung.