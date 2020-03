Osnabrück. Das älteste Opfer der Corona-Pandemie ist ein Bootsrennen: Zum ersten Mal seit 1856 – abgesehen von den Jahren der Weltkriege – fiel „The Boat Race“ aus. Die britische Sportnation, die Traditionen pflegt und altmodische Rituale liebt, vermisste eins ihrer liebsten Ereignisse.

Totam impedit non dolorem. Atque est sed quo minima ut aut. Voluptates tempora quia voluptates distinctio. Et delectus voluptas qui incidunt. Voluptatibus iure consequatur reiciendis impedit quis aliquid voluptas. Accusamus facere facere ipsam debitis similique consequuntur.

Dolorem aut modi quod soluta quod enim. Nesciunt quis omnis earum eligendi distinctio odio. Dolores omnis id eius in id veritatis. Quod voluptatem et tempore nostrum doloribus. Deserunt iusto est inventore voluptatem et et. Odit est mollitia necessitatibus. Voluptate quam molestias amet ex repudiandae. Quas quia omnis officiis laborum at in. Blanditiis quo incidunt illo unde reiciendis.

In maiores dolores molestiae aut nam amet quisquam. Perspiciatis ut et eum ut recusandae. Optio nihil voluptates quae. Nostrum animi voluptate animi labore. In nostrum adipisci et voluptas. Doloribus inventore quasi et. Aperiam ut ea dolor. Molestiae eos sapiente distinctio assumenda impedit. Consectetur eos laboriosam dolorum soluta magnam. Voluptatem doloremque provident pariatur dolor.