Corona-Krise: Handball-Bundesliga will Saison zu Ende spielen CC-Editor öffnen

Die Handball-Bundesliga pausiert bis mindestens April. Foto: imago images/Eibner

Stuttgart. Bis mindestens April pausiert die Handball-Bundesliga aufgrund des Coronavirus. Den Klubs fehlen in dieser Zeit wichtige Einnahmen. Hierzu berieten die Verantwortlichen der 18 Handball-Bundesligisten am Montag per Telefonkonferenz.