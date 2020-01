Melbourne. Den großen Traum vom Einzug in ein Grand-Slam-Finale hat er sich noch nicht erfüllt - dennoch geben der Weg ins Halbfinale und auch der Auftritt von Alexander Zverev bei der Viersatz-Niederlage gegen Dominic Thiem bei den Australian Open Anlass zur Hoffnung, dass sich Deutschlands Tennis-Hoffnung diesen Traum in Zukunft erfüllen kann.

