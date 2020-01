Die Freude ist groß: Mark Nzeocha ist der dritte Deutsche überhaupt, der im Super Bowl steht. Mit 13 Jahren begann er bei den Franken Knights Football zu spielen. Foto: imago images / ZUMA Press

Miami. Der deutsche Footballspieler Mark Nzeocha steht mit den San Francisco 49ers im Finale der National Football League (NHL). Nachdem ihn die Dallas Cowboys 2017 entließen, heuerte er bei den 49ers an und kämpfte sich aus der zweiten Reihe in den Profikader. Was macht die Mannschaft aus Sicht des Deutschen so stark?