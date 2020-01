Der Antreiber der DHB-Auswahl: Uwe Gensheimer zeigte bei der EM keine gute Leistung. Mit dem fünften Platz ist er aber zufrieden. "Nach der nicht so guten Vorrunde können wir auf jeden Fall zufrieden sein, wie wir uns im Laufe des Turniers gesteigert haben und wie wir in der Hauptrunde in Wien aufgetreten sind." Foto: imago images/Agentur 54 Grad

Stockholm. Er steigerte sich wie das gesamte Team, ist aber mit seiner Leistung bei der Europameisterschaft „nicht zufrieden“: Uwe Gensheimer, Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft, sagt über sich selbst, „schon bessere Turniere“ gespielt zu haben. „Es fing unglücklich an mit der Roten Karte gegen die Niederlande. Anschließend habe ich gegen Spanien zwei Siebenmeter verworfen, was sonst nicht so vorkommt. Und danach bekam ich gefühlt nicht mehr so viele Bälle wie sonst.“