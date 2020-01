München. Sophie Kratzer nahm mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft an den Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi teil. Sie verstarb nun überraschend im Alter von nur 30 Jahren.

Die ehemalige Eishockey-Nationalspielerin Sophie Kratzer ist im Alter von nur 30 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Das teilten ihre Familie und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mit.

Die im bayrischen Landshut geborene Kratzer spielte seit 2008 für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, nahm an fünf Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi teil und kam in 149 Länderspielen zum Einsatz.

Sieben Mal deutsche Meisterin mit ESC Planegg

Bei der WM 2017 in Plymouth (USA) feierte Kratzer den größten deutschen Erfolg der WM-Geschichte mit, als die DEB-Auswahl überraschend ins Halbfinale einzog und den vierten Platz belegte. Im gleichen Jahr wurde sie mit dem ESC Planegg zum insgesamt siebten Mal deutscher Meister. Für den DEB arbeitete Kratzer zuletzt bei der Organisation der Männer-WM in Köln und Paris mit.

DEB-Präsident Franz Reindl kondolierte: "Wir sind tief berührt und schockiert über den Verlust unserer ehemaligen, außerordentlich verdienten Nationalspielerin und sympathischen Mitarbeiterin Sophie, den man nicht in Worte fassen kann. Sie hat mit ihrem großen Einsatz und sympathischem Auftreten auf und neben dem Eis begeistert. Sie hinterlässt eine unfassbare Lücke. Der DEB sowie die gesamte deutsche Eishockeyfamilie sind in Gedanken bei ihrer Familie und sprechen allen Angehörigen unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid aus."