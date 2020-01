Dressurreiterin Alexa Westendarp auf ihrer Stute Four Seasons. Archivfoto: FN/Sina Kuiper

Münster. Die Dressurreiterinnen Alexa Westendarp und Charlott-Maria Schürmann aus dem Osnabrücker Land nahmen am Wochenende am K+K Cup in Münster teil. Westendarp vom Reit- und Fahrverein Rulle konnte dabei zwei Dressurprüfungen für sich entschieden.