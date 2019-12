Osnabrück. Am 24. August 1963 ging das „Aktuelle Sportstudio“ des ZDF erstmals auf Sendung – es war der Tag des allerersten Spieltags der Bundesliga. Der Österreicher Heribert Meisel war der erste von 41 Moderatoren, von denen neun Männer und eine Frau auf mehr als 100 Einsätze kamen.

