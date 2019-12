Die Show der Leistungsturnerinnen wurde durch Lichteffekte eindrucksvoll illuminiert. Foto: Swaantje Hehmann

Hilter. Die besinnliche Zeit des Jahres wird in Hilter traditionell von der Fitness- und Turnabteilung des TuS Hilter mit einer liebevoll gestalteten Weihnachts-Turnshow einläutet. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer bescherten den knapp 350 interessierten Geschwistern, Eltern und Großeltern auch in diesem Jahr wieder einen ereignisreichen Nachmittag in der Ulrich-Rau-Sporthalle.