Der TV Bissendorf-Holte wird am Samstag in Rotenburg wohl öfter mal in den Kreis fliegen müssen, denn das Harz-Verbot wird einen weiten Wurf fast unmöglich machen. Foto: Swaantje Hehmann

Bissendorf. Der TV Bissendorf-Holte spielt am Samstag um 18.30 Uhr bei der TuS Rotenburg und will nach vier Niederlagen in Serie wieder gewinnen. Dabei muss der TV auf den so wichtigen Harz verzichten.