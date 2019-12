Hamburg. Seit 2014 ist das Portal FUMS ("Fußball macht Spaß") Heimat für die satirische und humoristische Aufarbeitung der schönsten Nebensache der Welt. Seither bespielt das Fußballmagazin diese Nische am Markt äußerst erfolgreich, ist innerhalb kürzester Zeit zu einem echten "Player" neben den großen Sportmedien avanciert. Dafür geht das Portal auch inhaltlich immer neue Wege.

Nationalspieler Joshua Kimmich verspricht seinem Teamkollegen Serge Gnabry zur Extramotivation "ein Küsschen auf die Stirn vorm Schlafengehen", Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel rechnet mit der "Ohrenschmerzen" hervorrufenden Hip-Hop-Musik seiner Spieler ab, Ex-HSV-Profi Rafael van der Vaart gesteht, nur noch Fußball zu spielen, "um sich nach dem Spiel ein Bier reinzuhauen" und Leipzig-Coach Julian Nagelsmann attestiert, einen Weltklasse-Verteidiger wie Liverpools Virgil van Dyk könne man "nicht mit dem Verkauf von Bratwurst im Teigmantel aus dem Automaten finanzieren."

Sprüche wie diese aus der großen weiten Fußball-Welt sind das täglich Brot des Fußballmagazins FUMS – die "Kern-DNA und das Benzin für unseren Tank", heißt es auf der Webseite. Wenngleich sich das inhaltliche Portfolio des Portals mittlerweile auf zahlreiche Ebenen ausgeweitet hat, so fing mit der gezielten Verbreitung lustiger Zitate auf diversen Kanälen im Jahr 2014 doch alles an. FUMS-Gründer Cord Sauer und Kommunikationschef Lars Kranenkamp sprachen im Interview mit unserer Redaktion über die bis dato beeindruckende Entwicklung des Start-Ups und die Herausforderung, sich immer wieder neu zu erfinden.

"Ich wollte eigentlich immer Sportjournalist werden. Früher habe ich in der Sportredaktion des Weser Kuriers und bei Werder Bremen gearbeitet, mir dann aber irgendwann gedacht: 'Jetzt mache ich's einfach selbst'", berichtet Sauer rückblickend über die Anfänge von FUMS. Der 31-Jährige fand dabei früh eine inhaltliche Nische, die mittlerweile bei so gut wie allen relevanten Sportmedien fester Bestandteil der Berichterstattung ist: Er begann damit, Äußerungen und Sprüche aus der Welt des Fußballs gezielt zusammenzutragen. "Eine entsprechende Plattform beziehungsweise eine organisierte Verwertung des 'Daily Business' von 'lustig' oder 'markant' bis 'bekloppt' und 'bescheuert' gab es damals noch nicht in dem Maße, wie das heute der Fall ist."

"Bullshit-Bingo" mit Sprüchen von Fußball-Kommentatoren

Sauer gab den Fußball-Sprüchen mit FUMS erstmals "ein Zuhause" und die Zielgruppe kam gerne zu Besuch. Die sogenannten Quote-Cards mit glorreichen taktischen Weisheiten, kuriosen Versprechern oder irrwitzigen Analysen von Hummels, Ribéry und Co. erfreuten sich als festes Format insbesondere in den sozialen Netzwerken schnell großer Beliebtheit bei Fußballfans – die gesteigerte Aufmerksamkeit aufgrund der laufenden WM in Brasilien diente als zusätzlicher Multiplikator des Erfolgs. Schnell wurden auf dieser Basis neue FUMS-Formate geboren, darunter der sogenannte "Arbeitsnachweis" – eine Art "Bullshit-Bingo" mit Sprüchen von Fußball-Kommentatoren wie beispielsweise Fritz von Thurn und Taxis oder Bela Réthy.

Ergänzend zu diesen Alleinstellungsmerkmalen liefert FUMS seiner Zielgruppe neben Social-Formaten wie Gags, One-Linern oder Memes mittlerweile auch weitere redaktionelle Inhalte wie Interviews mit Protagonisten aus der Sport- und Medienwelt, Kolumnen oder Podcasts. Die Beiträge sind dabei nicht mehr unbedingt ausschließlich humoristisch oder satirisch geprägt. Auch gesellschaftlich ernstere Themen werden aufgegriffen und in Gesprächen mit Katrin Müller-Hohenstein, Frank Buschmann oder Jörg Wontorra beispielsweise bisweilen kritische Einblicke hinter die Kulissen der Sport- und Medienwelt gewährt. Den Nerv des Publikums trifft dies nach wie vor, plattformübergreifend folgen FUMS mittlerweile über 350.000 Abonnenten.

"Es gab diese Zwischenphase, in der wir gemerkt haben, dass wir uns immer neu erfinden und weiterentwickeln müssen, und aus der heraus dann neue, kreative Ideen entstanden sind, die auch kurzfristig funktionierten und erfolgreich waren", erzählt Lars Kranenkamp, bei FUMS zuständig für den Bereich "Marke und Kommunikation", und nennt als Beispiel das sogenannte "Photoshop-Battle": "Das ist ebenfalls mittlerweile ein gängiges Social-Format, das von anderen Medien aber insbesondere auch von Bundesliga-Vereinen genutzt wird. Auch das hat sich also verselbstständigt – und auch, wenn man es am Anfang vielleicht nicht wirklich so cool findet, dass andere unvermittelt die eigenen Ideen aufgreifen, ist das natürlich völlig legitim und es gibt uns Bestätigung in dem, was wir machen."

"2019 hat FUMS den bis dato größten Schritt vollzogen"

Kranenkamp ist seit 2015 fester Bestandteil des FUMS-Teams, das mittlerweile gewachsen und vom Schüler bis hin zum altgedienten, erfahrenen Gag-Schreiber sowohl inhaltlich als auch in Sachen Altersstruktur breit aufgestellt ist. Teamintern gibt es feste Rollen wie den Head of Content oder den Head of Humour. "Es hat sich sehr viel geändert: Angefangen mit vier Leuten, die quer durch Deutschland verteilt in ihren eigenen Butzen sitzen und irgendwie an FUMS basteln, ist mittlerweile eine Mannschaft aus ca. 13 Leuten entstanden", sagt Sauer. Eine feste örtliche Basis im Sinne einer Redaktion gibt es allerdings nach wie vor nicht – in Augen des Gründers ist das nicht zwingend notwendig: "Wir sind flexibel, agil und digital genug, um uns vergleichsweise entspannt und kurzfristig organisieren und reagieren zu können. Trotzdem kommen wir mindestens drei Mal im Jahr alle zusammen und natürlich merkst du dann auch, das bei so einem Face-to-Face-Austausch immer nochmal ein ganz neuer Spirit entsteht."

Dass die Kreativ-Workshops im Hause FUMS auch mal ausarten können, weiß Kranenkamp zu berichten: "Im vergangenen Sommer haben wir es uns richtig besorgt und sind mit der Priorisierung massiv an uns selbst gescheitert. (lacht) Wir haben tatsächlich einfach zu viele Ideen entwickelt und auch direkt umsetzen wollen. Man hat was die Entwicklung neuer Formate angeht ja immer ein bisschen diese Paranoia, auch aufgrund der Erfahrung: Man will schnell machen und zumindest der First Mover sein – auch wenn andere die Idee vielleicht später klauen. Aber man will auf keinen Fall derjenige sein, der es zwar erfunden, aber dann vielleicht zu spät umgesetzt hat – so, dass andere im Zweifel schneller sind." Kranenkamp bezeichnet 2019 als das Jahr, in dem FUMS "in seiner Entwicklung sicherlich den bis dato größten Schritt vollzogen" hat.

"Wir verarschen keine Omas – oder Besoffene"

Dabei ist man seiner Prämisse, sich immer wieder neu zu erfinden, konsequent treu geblieben. Mit dem "BOX2BOX-Interview" entwickelte die Crew ein Instagram-Format, in dessen Rahmen die vom Streamingdienst DAZN bekannte Reporterin Ann-Sophie Kimmel regelmäßig Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs zu Wort kommen lässt – vom deutschen Serie A-Profi Robin Gosens über Nationalspielerin Carolin Simon vom FC Bayern bis hin zu Ali Karsli vom Amateur-Club SV Königshofen ist der Abwechslung dabei inhaltlich keine Grenze gesetzt. Neben weiteren redaktionellen Formaten wie beispielsweise der 3.Liga-Kolumne von Telekom-Moderatorin Anett Sattler liegt ein Fokus von Sauer und Kranenkamp aktuell auf der Weiterentwicklung von Bewegtbild-Content.

"Es macht einfach Spaß, sich breit aufzustellen und den Leuten viel anzubieten – und eben nicht nur Social Cards mit Zitaten zu zeigen. Wir testen da aktuell und probieren viel aus. In Sachen Video schicken wir zum Beispiel Außenreporter zu Bundesliga-Spielen, die im Rahmen von Stadion-Umfragen Fans zu aktuellen Themen rund um die Vereine befragen. Das ist in dieser Form und mit Blick auf andere bundesweit agierende Sportmedien bislang auch einzigartig. Ähnlich etwa, wie Stefan Raab früher durch die Kölner Fußgängerzonen getigert ist – nur, dass wir dabei keine Omas oder Besoffene verarschen", erzählt Sauer.

"Wir sind stolz darauf, dass wir im Prinzip machen können, was wir wollen"

Der Gründer und Chefredakteur ist sich dabei der in der Branche vergleichsweise nicht unbedingt üblichen kreativen Freiheiten bewusst, in dessen Rahmen er sich mit seinem Produkt bewegt: "Wir sind sehr froh darüber und auch stolz darauf, dass wir im Prinzip machen können, was wir wollen – ohne, dass beispielsweise ein Verlag dahintersteht, der uns wirtschaftliche Zielvorgaben macht. Das gibt uns Spielraum und wir können einfach viel testen. Natürlich ist es nicht so, dass immer alle Leute alles geil finden, was wir machen. Aber wir können und wollen mit unserer Themensetzung ja auch Dinge bewegen, Debatten anstoßen oder auch einfach ein gewisses Bewusstsein schaffen."

Dahingehend handeln Sauer und Kranenkamp mit ihrem Team aus Überzeugung und greifen entgegen des Mainstreams entsprechend auch Themen auf, die in ihren Augen anderswo zu kurz kommen – zum Beispiel die Berichterstattung über den Frauen-Fußball. "Das ist für uns ein Riesenthema, auf das wir auch zukünftig verstärkt setzen werden. Und zwar – und das ist in dem Zusammenhang wichtig zu sagen – ohne uns dafür irgendwie gezwungen zu verbiegen oder schnell und dreckig neue Formate über den Zaun zu brechen. Wir haben da tierisch Bock drauf und wollen das deswegen auch nachhaltig und aus unserer persönlichen Haltung heraus aufgreifen. Wir wollen, dass sich da etwas bewegt", so Kranenkamp.

In eine ähnliche Kerbe schlägt man seit diesem Jahr mit der Rubrik "FUMS-Charity": "Wir wissen natürlich, dass es nicht nur Menschen gibt, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen können, dass Fußball Spaß macht. Auf dieser Basis ist auch dieser Charity-Gedanke entstanden, den wir in einigen neuen Formaten aufgegriffen und umgesetzt haben", erklärt Sauer, der gemeinsam mit Kranenkamp als Inhaber der Hamburger Kommunikationsagentur SZENARIO3 fungiert. FUMS sammelt daher im Rahmen des Formats "SPIELTAGSSPENDE" regelmäßig Spenden für einen guten Zweck. Dabei setzt FUMS pro Bundesliga-Begegnung einen Betrag in Höhe von 10 Euro auf möglicherweise eintreffende Eventualitäten, so dass pro Spieltag immer ein kleines Sümmchen zusammenkommt. Darüber hinaus werden die User aufgefordert, sich zu beteiligen – sei es mit einem eigenen Spendenbeitrag, Vorschlägen für weitere gemeinnützige Vereine oder eigenem kreativen Input für den nächsten Spieltag.

"Beispielsweise 'Pizarro wird eingewechselt und macht ein Tor' – und wenn das passiert, gibt es einen Zehner für einen guten Zweck. Diese "Tipps" oder Prognosen wählen wir bewusst humorig und wahrscheinlich, so dass eigentlich immer irgendwie Kohle dabei rumspringt. Wir versuchen, da jede Woche unterschiedliche Vereine und Institutionen wie zum Beispiel DKMS, Seebrücke oder Ärzte ohne Grenzen zu begünstigen und damit dann auch entsprechend ein bisschen die Werbe- und Spendentrommel für deren soziales Engagement zu rühren. Wir fragen uns eigentlich selbst regelmäßig, warum wir in dieser Branche mit dieser Art des Engagements bis dato allein dastehen", erklärt Sauer.

Auch über den Bereich Content hinaus finden die FUMS-Verantwortlichen immer wieder Möglichkeiten, sich nachhaltig sozial zu engagieren. Unter dem Motto FUMS-Art ließ das Portal im vergangenen Jahr in Kooperation mit Künstlern aus dem Millerntor Gallery-Netzwerk Illustrationen berühmter Fußball-Momente zugunsten der Initiative "Viva con Aqua" versteigern. Für den niedersächsischen Bezirksligisten TSV Winsen, der mit dem Schriftzug "Love Winsen, hate racism" aufläuft, engagierte sich FUMS als Ärmelsponsor.

"2020? Immer Anschlag, ansonsten keine Chance"

Auch für die Zukunft hat sich das Team bereits neue inhaltliche Ziele gesteckt. FUMS will unter anderem den Fußball unterhalb der 3. Liga stärker ins öffentliche Bewusstsein rufen und "all den Fußballerinnen und Fußballern, die mit ihrem Lieblingssport nur sehr wenig oder in der Regel sogar keine Kohle verdienen" eine größere Plattform geben. Angesichts des potentiellen Nährbodens an kuriosen Geschichten aus Kreisliga und Co. ein Unterfangen, auf das man als Fußball-Fan zweifelsfrei mit Vorfreude blicken darf – die Rubrik AMATEURE wurde gerade vorgestellt.

Weiter vorantreiben wollen Sauer und Kranenkamp auch die Live-Performances der Audio-Formate wie dem Podcast "FUMS & Grätsch", der in 2019 bereits regelmäßig vor größerem Publikum in Universitäten, Clubhäusern, Kneipen oder gar Filialen eines Textilunternehmens produziert wurden. "Auch da haben wir viele Erfahrungswerte gesammelt und sind entsprechend optimistisch, dass es auch im kommenden Jahr wieder viele Termine geben wird", so Sauer. Und Kranenkamp ergänzt: "Wenn die zwischendurch wieder irgendwo einen Hörsaal zerlegen, das ist schon supergeil. Auch da gilt aber mit Blick in die Zukunft der Anspruch, das weiter zu professionalisieren und auf eine andere Ebene zu heben: Das soll nicht der fünfte oder sechste Fußball-Podcast sein, der da irgendwie unterwegs ist. Natürlich wird es auch nicht FUMS – Das Musical, wovon wir ja insgeheim immer noch träumen. (lacht) Aber es wird auch Inhalte geben, die über das Live-Podcasten hinausgehen und das Ganze entsprechend veredeln sollen. Wir wollen professionell auf Tour gehen – nicht mehr und nicht weniger."

An Ideen mangelt es also auch für das Jahr 2020 nicht – und dann steht ja noch eine EM vor der Tür. Sauer und Kranenkamp blicken ambitioniert und zuversichtlich auf die kommenden Herausforderungen: "Wir hatten ein unheimlich intensives Jahr 2019. Da merkt man schon, dass man irgendwo auch mal an seine Grenzen stößt. Ich könnte gut und gerne auch ein paar Wochen mehr im Jahr gebrauchen – ohne den Sauer da. (lacht) Aber wir wollen uns natürlich nicht beschweren sondern freuen uns riesig, dass wir in diesem Spiel mitmachen dürfen – aber das bedeutet auch: Immer Anschlag, ansonsten keine Chance.“