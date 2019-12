Oberstorf. Die Vierschanzentournee 2019/2020 startet im Dezember. Hier finden Sie alle Infos zum Zeitplan und den Live-Übertragungen im TV und im Stream.

Bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee (29. Dezember bis 6. Januar) warten die deutschen Skispringer seit dem Triumph von Sven Hannawald 2002 auf einen Titel in der Gesamtwertung – in den vergangenen Jahren hatten es Andreas Wellinger sowie Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe immerhin auf das Gesamtpodest geschafft.



Die Vierschanzentournee oder die Deutsch-Österreichische Skisprung-Woche ist eine aus vier Weltcup-Veranstaltungen bestehende Skisprung-Veranstaltung, die seit 1953 jährlich in Deutschland und Österreich stattfindet. Die Skisprungveranstaltungen werden bis auf wenige Ausnahmen chronologisch in Oberstdorf (29. Dezember), Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) durchgeführt.

Vierschanzentournee 2019/20: Übertragung live im TV und Livestream

ZDF und ARD übertragen im Free-TV alle vier Skispringen der Vierschanzentournee. Beide öffentlich-rechtlichen Sender bieten auch einen Livestream im Internet an. Wie die Live-Übertragung in TV und Stream zwischen ARD und ZDF aufgeteilt wird, ist indes noch nicht ganz klar.

Lediglich bekannt ist aktuell, dass die ARD das Auftaktspringen der 4-Schanzen-Tournee 2019/2020 in Oberstdorf live im TV und Stream zeigen wird.

Skispringen in Oberstdorf: 29. Dezember 2019

27. Dezember

19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der Vierschanzentournee mit Präsentation der Teilnehmer im Nordic Park

28. Dezember

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation (Live in der ARD ab ca. 16.10 Uhr)

29. Dezember

13.00 Uhr: Stadioneinlass

16.00 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang (Live in der ARD ab ca. 16.40 Uhr)

Skispringen in Garmisch-Partenkirchen: 1. Januar 2020

31. Dezember

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation

1. Januar

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Skispringen in Innsbruck: 4. Januar 2020

3. Januar

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation

4. Januar

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Skispringen in Bischofshofen: 6. Januar 2020

5. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

6. Januar

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Statistiken und Gesamtsieger

In den Jahren 2005/06 teilten sich Janne Ahonen und Jakub Janda den Gesamtsieg, nachdem sie nach den vier Wettbewerben mit exakt der gleichen Punktzahl ins Ziel kamen. In den Jahren 2001/02, der Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Jubiläum der Vierschanzentournee, gewann Sven Hannawald als erster Skispringer alle vier Skispringen einer Tournee. In der Saison 2017/18 war Kamil Stoch erst der zweite Springer in der Geschichte, der den "Grand Slam" des Skispringens erreichte.

Nur ein Jahr später, in der Ausgabe 2018/19, war Ryoyu Kobayashi der dritte Skispringer, der den Grand Slam gewann. Die vier Einzelveranstaltungen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen selbst sind Teil des Skisprung-Weltcups. Bester Deutscher war bei der letzten Ausgabe Karl Geiger auf dem vierten Gesamtplatz.