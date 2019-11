Das müssen Sie zur Handball-WM der Frauen in Japan wissen CC-Editor öffnen

Maren Weigel (am Ball) und das DHB-Team starten am Samstag in das Turnier. Foto: imago images/wolf-sportfoto

Kumamoto. Für die deutschen Handballerinnen startet die Weltmeisterschaft in Japan mit der Partie gegen Brasilien am Samstag. In dem Turnier geht es für das DHB-Team auch um die Qualifikation für Olympia.