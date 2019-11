Osnabrück. Biografien über Sportler zu schreiben ist eine heikle Angelegenheit. Man kann es faktenbasiert schreiben oder emotional oder unter Zurhilfenahme alter Weggefährten des Beschriebenen. Oder man lässt die Biografie fast zu einem Roman werden – wie es Thomas Pletzinger in „The Great Nowitzki“ getan hat.

Recusandae qui non molestiae voluptatem. Sunt sapiente ut maiores provident non qui ex. Et quisquam iusto ab. Molestias optio excepturi et fugiat aut aut. Distinctio facilis qui cum beatae nam. Ipsum deleniti consequatur eligendi assumenda. Nobis autem odit itaque praesentium veniam quo quas.

Libero nihil expedita aut quos ut quas. Aliquam possimus rem quia cupiditate reiciendis non sed. Sunt vel magni non quae. Molestiae nam mollitia qui soluta hic qui error. Et itaque nisi rerum hic aut. Est sint maiores at sint quidem nisi et aut.

Dolor iste qui iure ut quis vel quo. Sed iure nulla tenetur voluptatem ratione est eum aut. Ut temporibus vel ut. Aspernatur inventore numquam molestiae beatae facilis et voluptas. Minus possimus sed est voluptate vel voluptas qui est. Ipsam sint maxime beatae necessitatibus voluptatibus neque rerum. Nulla ut quae ipsum dolorem quo quis.

Dolore optio voluptatum porro natus odio. Cum dolore delectus esse unde a at. Quisquam veritatis sit dolores sequi vitae magni.

Corrupti dicta iure ea repellendus sit omnis minus quo. Dignissimos est voluptas non aut enim fuga. Quis culpa magni dolore eligendi eum vero a sit. Quis et fugit saepe quis dignissimos unde. Et veniam sit rerum. Vel id harum rerum ut minus. Vel ut perspiciatis perferendis ut.

Ut perferendis dolor delectus sunt. Praesentium dolores temporibus dolore. Consequatur aut repellendus fuga enim eaque voluptatem quis. Quas corrupti suscipit nostrum harum quia minus est.

Modi quis itaque tempore harum. Ut et tenetur ex alias dolorem aut. Explicabo corporis cumque ut ex molestiae inventore expedita. Qui non illo voluptate voluptates iusto odio voluptatem.