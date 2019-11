New York. Weil sein Team einen Touchdown zu viel erzielte, wurde ein American-Football-Trainer in den USA gesperrt.

Ungewöhnliche Strafe für einen Highschool-Trainer in den USA. Der Coach des Footballteams der Plainedge High School aus Long Island, Robert Shaver, ist für ein Spiel gesperrt worden, weil sein Team zu hoch gewonnen hat. Das berichtete unter anderem die New York Post.

Die Regeln des Bezirks sehen vor, dass sich jeder High-School-Trainer einem Komitee erklären muss, wenn sein Team mit mehr als 42 Punkten Vorsprung gewinnt. Die Schule aus Plainedge setzte sich mit 61:13 gegen South Side "Cyclones" durch. Beide Mannschaften war vor diesem Duell noch ungeschlagen.



Neue Regel soll Unlust am Football spielen verhindern

Die Regel wurde im Highschool-Football-Bezirk Nassau County eingeführt, um ausufernde, hohe Ergebnisse zu verhindern. Derart hohe Niederlagen würden jungen Footballspielern die Lust am Spiel nehmen. Die Regel sei nach Beratungen mit Trainern, Athletik-Experten und anderen Offiziellen eingeführt worden.

Shaver setzte im letzten Viertel trotz einer 35-Punkte-Führung weiter auf seine Stammformation – und wurde somit als erster Coach seit Einführung der Regel vor drei Jahren bestraft. In den drei Begegnungen zuvor hatte sich sein Team noch an die Vorgaben gehalten und mit 49:7, 42:0 und 42:0 gewonnen. "Ich möchte daraus keine größere Geschichte machen, als sie es ohnehin schon ist", sagte Shaver der New York Times.