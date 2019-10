Anzeige Anzeige

View this post on Instagram

Happy new year from Tokyo 2020! #mannequinchallenge #Happy #HappyNewYears #NewYear #newyear2017 #2017 #video #sports #Tokyo2020 #SeeYouInTokyo #Olympics #Paralympics #新年 #あけましておめでとう #マネキンチャレンジ

A post shared by Tokyo 2020 (@tokyo2020) on Jan 4, 2017 at 2:19am PST