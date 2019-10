Rom/Jacksonville. Beistand aus Rom: Das Football-Team der New Orleans Saints bekam vor ihrem Spiel in Jacksonville eine unerwartete Motivationshilfe.

Die New Orleans Saints haben sich nach ihrem Sieg in der National Football League (NFL) für die Unterstützung von Papst Franziskus bedankt. "Wir konnten nach so etwas nicht verlieren", twitterte der Club nach dem 13:6-Erfolg bei den Jacksonville Jaguars am Sonntag (Ortszeit).

Stunden zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche fünf Personen in Rom heiliggesprochen. In dem englischsprachigen Tweet nach dem Festakt heißt es: "Heute danken wir dem Herrn für die neuen Heiligen, die den Weg des Glaubens gegangen sind und die wir nun als Fürsprecher anrufen." Mit einem besonderen Hashtag:

Das Hashtag Saints (Heilige) sorgte dafür, dass kurzzeitig im Tweet des Papstes das Logo des NFL-Clubs aus New Orleans erschien. Die Nachricht erreichte die Spieler vor dem Spiel in Florida.