Jüdische Sportstars wie Julius Hirsch (im Vordergrund) und ihre Schicksale im Dritten Reich zeigt die Ausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung" bis zum 13. Oktober auf dem Osnabrücker Domplatz. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurden jüdische Sportler aus ihren Vereinen und Mannschaften ausgeschlossen. Der Sporthistoriker Henry Wahlig erforscht die jüdische Sportbewegung in der NS-Zeit. Er sagt, dass die Ausgrenzung in den Vereinen ihren Anfang nahm.